نقل محاكمة المشتبه به فى قضية الطرود الملغمة إلى نيويورك

واشنطن – (د ب أ):

وافق المتهم بإرسال طرود تحوى قنابل إنبوبية ملغومة الأسبوع الماضي إلى شخصيات ديمقراطية بارزة وغيرها من منتقدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة على نقل محاكمته من فلوريدا الى نيويورك.

وقبل سيزار سايوك / 56 عاما/ عملية التغيير خلال مثوله أمام المحكمة في ميامي وفقا لوثيقة المحكمة.

ويمكن أن يقضي عشرات السنين خلف القضبان إذا ما أدين في القضية.

واعتقل سايوك في 26 تشرين أول/ أكتوبر في خضم عملية مطاردة على مستوى البلاد، وتم إيداعه في الحجز يوم الاثنين وسيبقى مسجونا.

واليوم الجمعة، وافق المتهم على طلب الادعاء بنقل القضية إلى نيويورك، حيث من المتوقع أن يسعى إلى الإفراج بكفالة.

وتم إرسال أكثر من عشر عبوات شبيهة بالقنابل إلى منتقدي ترامب، من بينهم الرئيس السابق باراك أوباما وشبكة سي إن إن الإخبارية. وأثارت الرسائل الملغومة المخاوف من حدوث أعمال عنف سياسي قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة للكونجرس يوم الثلاثاء المقبل.

ويريد المدعون نقل القضية إلى نيويورك نظرا للعديد من القنابل التي يزعم أن سايكو قد أرسلها إلى جهات في تلك الولاية.

ولم تنفجر أي من تلك الطرود.

وسيواجه المتهم بخمس اتهامات اتحادية في نيويورك من بينها المسؤولية عن الطرود الملغومة وتهديد رؤوساء سابقين.