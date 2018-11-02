وزارة الخارجية العراقية تدين الهجوم الإرهابي بالمنيا

بغداد – (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية العراقية، الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف، اليوم الجمعة، مجموعة من الأقباط الذين كانوا يستقلون إحدى الحافلات ومتجهين إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.

وقالت الخارجية - في بيان أوردته قناة "الإخبارية العراقية" اليوم الجمعة - إنها "تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواطنين مصريين في محافظة المنيا، ما تسبب بوقوع ضحايا أبرياء".

وأكدت البيان "تضامن العراق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة الإرهاب ودعمها التام في كل ما تبذله من جهود دؤوبة من أجل الأمن والسلم"، معربة عن "خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يستهدف ترويع الآمنين من كافة أطياف الشعب المصري الشقيق وتهديد حياتهم".

وشددت الخارجية، على موقف العراق الرافض للعنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتدعو المجتمع الدولي إلى العمل المشترك لتجفيف منابعه ومسبباته والتعاون الجاد للحد من الخطاب المتطرف.