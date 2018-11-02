  • عاجل:​هجوم أتوبيس المنيا.. تغطية خاصة (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم المنيا منتدى شباب العالم حمدي قنديل الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    الخارجية اليونانية تدين بشدة هجوم المنيا الإرهابي

    11:04 م الجمعة 02 نوفمبر 2018
    الخارجية اليونانية تدين بشدة هجوم المنيا الإرهابي

    القاهرة – (أ ش أ):

    أدانت وزارة الخارجية اليونانية بشدة "الهجوم الشنيع والبشع" الذي استهدف أقباطا في محافظة المنيا اليوم الجمعة، مؤكدة دعم أثينا القوي للشعب والحكومة في مصر في جهودهما لمكافحة الإرهاب.
    وقدمت وزارة الخارجية اليونانية، في تغريدة على حسابها على موقع "توتير" وزعتها سفارتها في القاهرة اليوم، تعازيها الحارة لأسر ضحايا الهجوم.

    هذا المحتوى من

    هجوم إرهابي هجوم المنيا الخارجية اليونانية

    الخبر التالى:

    وزارة الخارجية العراقية تدين الهجوم الإرهابي بالمنيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان