الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية في اليمن

نيويورك – (أ ش أ):

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز إلى وقف فوري للأعمال القتالية في اليمن، مناشدا أطراف النزاع انتهاز الفرصة الحالية لوقف القتال والانخراط في الجهود الدبلوماسية للمبعوث الخاص مارتن جريفيث دون شروط مسبقة، افساحا للمجال أمام العودة للعملية السياسية.

وقال جوتيريز ـ في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الجمعة، وذلك ردا على سؤال عن الموقف الأمريكي وكيفية ترجمته في مجلس الأمن، إنه دعا الدول المعنية جميعا إلى المساهمة في إيجاد الظروف التي تدفع أطراف النزاع في اليمن إلى الانخراط بجدية في المسار السياسي، من خلال وقف الحرب وتحييد المدنيين والبنية التحتية المدنية ولا سيما في الحديدة، عن القتال.

وجدد جوتيريز التحذير من أن ضياع الفرصة الحالية ستؤدي إلى كارثة إنسانية في اليمن ومجاعة غير مسبوقة منذ عقود.

وأضاف أن أمام المجتمع الدولي "فرصة حقيقية لوقف العنف وتجنب الكارثة".

وكانت معارك عنيفة قد اندلعت بين المتمردين الحوثيين في اليمن والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا عند الأطراف الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة.

وأغارت طائرات تابعة للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم على قاعدة جوية في العاصمة صنعاء.