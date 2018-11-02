السفير الألماني بالقاهرة يدين الحادث الإرهابي في المنيا

القاهرة (أ ش أ)

أدانت السفارة الألمانية بالقاهرة، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الجمعة، مجموعة من الأقباط الذين كانوا يستقلون إحدى الحافلات ومتجهين إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.

وقال السفير الألماني يوليوس جورج لوي - في تصريح وزعته السفارة - "لقد تأثرت بشدة من هذا الهجوم الخسيس على مواطنين مصريين مسالمين في محافظة المنيا"، مضيفا "لا يوجد ما يبرر للقيام بأعمال إرهابية مثل هذه".

وأكد السفير الألماني أن بلاده تقف بقوة إلى جانب الشعب المصري، معربا عن مشاطرته أحزان ذوي الضحايا.. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.