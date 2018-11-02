  • عاجل:​هجوم أتوبيس المنيا.. تغطية خاصة (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم المنيا منتدى شباب العالم حمدي قنديل الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يعبرون عن أسفهم من عقوبات أمريكا على إيران

    09:30 م الجمعة 02 نوفمبر 2018
    ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يعبرون عن أسفهم من عقوبات أمريكا على إيران

    كتب – مصراوي:
    عبرت كل من ألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك عن أسفهم لقرار الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على إيران، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".

    أعلنت واشنطن عزمها إعادة العمل بعقوبات نفطية على إيران رُفعت بموجب الاتفاق النووي في 2015، مع استثناء لتعاملات طهران مع 8 دول بشكل مؤقت.
    جاء ذلك في تصريحات لكل من وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، والخارجية مايك بومبيو، يوم الجمعة، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
    وأكد الوزيران أنّ العقوبات التي تحظر على دول العالم استيراد موارد الطاقة الإيرانية أو الاستثمار فيها سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الاثنين المقبل، على أن يعلن عن الدول المُستثناة في ذلك التاريخ.

    إلا أن بومبيو لفت إلى أن الاستثناء لا يشمل دولاً في الاتحاد الأوروبي.

    الاتحاد الأوروبي عقوبات إيران العقوبات الأمريكية ألمانيا بريطانيا

    الخبر التالى:

    في مقال بـ "واشنطن بوست".. أردوغان: مقتل خاشقجي لا يعكس سياسة السعودية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان