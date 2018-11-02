ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يعبرون عن أسفهم من عقوبات أمريكا على إيران

كتب – مصراوي:

عبرت كل من ألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك عن أسفهم لقرار الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على إيران، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".

أعلنت واشنطن عزمها إعادة العمل بعقوبات نفطية على إيران رُفعت بموجب الاتفاق النووي في 2015، مع استثناء لتعاملات طهران مع 8 دول بشكل مؤقت.

جاء ذلك في تصريحات لكل من وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، والخارجية مايك بومبيو، يوم الجمعة، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وأكد الوزيران أنّ العقوبات التي تحظر على دول العالم استيراد موارد الطاقة الإيرانية أو الاستثمار فيها سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الاثنين المقبل، على أن يعلن عن الدول المُستثناة في ذلك التاريخ.

إلا أن بومبيو لفت إلى أن الاستثناء لا يشمل دولاً في الاتحاد الأوروبي.