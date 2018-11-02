الرئيس اليمني يعزي الرئيس السيسي في شهداء حادث المنيا الإرهابي

عدن (أ ش أ)

بعث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، برقية عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف، اليوم الجمعة، مجموعة من الأقباط الذين كانوا يستقلون إحدى الحافلات ومتجهين إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الرئيس اليمني أكد وقوف اليمن إلى جانب مصر في مواجهة آفة الإرهاب وفي كل ما تتخذه من إجراءات أمنية لما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها ومحاربة العناصر الإرهابية التي تزهق الأرواح وتقلق الأمن والسكينة العامة، مجدداً موقف بلاده الدائم والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت مسبباته ودوافعه.

وعبر الرئيس اليمني - في البرقية - عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى الرئيس السيسي، وأسر وأقارب الشهداء، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم والشعب المصري الشقيق الصبر والسلوان، متمنيًا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل، وأن يجنب اليمن ومصر كل شر ومكروه.