الملك سلمان وولي العهد يعزيان السيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي بالمنيا

الرياض (أ ش أ)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف، اليوم الجمعة، مجموعة من الأقباط الذين كانوا يستقلون إحدى الحافلات ومتجهين إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.

وقال خادم الحرمين الشريفين - في برقيته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس - "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلة في محافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب مصر باسم شعب وحكومة المملكة، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب مصر وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقية عزاء مماثلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال ولي العهد - في برقيته - "علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر المتوفين بأحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".