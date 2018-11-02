الخارجية: الحادث الإرهابي بالمنيا لن ينال من وحدتنا

القاهرة (أ ش أ)

أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن "الحادث الإرهابي الذي استهدف أبناء مصر وهم في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل ..لا توجد كلمات توصف هذه الحالة من تدني معاني الإنسانية.. ولن تنال من وحدتنا".

وقال - في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- :"إنه ومع إعرابنا عن تعازينا لكل المصريين وتمنياتنا بالشفاء للمصابين، فلن يُزيد ذلك مصر إلا إصراراً في حربها على الإرهاب ومواصلة التقدُم".

وكان أتوبيس يقل أقباط لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، تعرض عصر الجمعة، لإطلاق نار، مسفرًا عن سقوط 7 قتلى و13 مصابًا وفقًا لأول حصيلة رسمية.

وأعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في بيان رسمي صادر عنه، عن استهداف مجهولين لأتوبيس رحلات لأقباط في طريقهم للعودة من دير الأنبا صموئيل بمركز العدوة، وأسفر الحادث عن وفاة 7 وإصابة 13 مواطناً حتى الآن.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا، حالة الطوارئ بمستشفيات العدوة وبني مزار ومغاغة، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين، وتتابع الأجهزة المعنية تداعيات الحادث وأسبابه.

فيما أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن أحد الأتوبيسات الذي يقل أقباط من زوار دير القديس الأنبا صموئيل المعترف -بمغاغة - بمحافظة المنيا، قد تعرض للاعتداء بالقرب من منطقة الدير، مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.