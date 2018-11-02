"المصريين في أوروبا" يتقدم بالتعازي لضحايا حادث المنيا الإرهابي

كتب – مصراوي:

تقدم اتحاد المصريين في أوروبا فرع إيطاليا، بخالص التعازي للأقباط، وشعب مصر في شهداء حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا، الذي راح ضحيته 7 أشخاص، وإصابة 20 آخرين.

واستنكر عضو مجلس إدارة الاتحاد والمسؤول عن دولة إيطاليا، محمود عوض الله، الهجوم الإرهابي، متوجهًا بالتعازي لأسر الشهداء، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

تعرض أتوبيس يقل أقباط لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، عصر الجمعة، لإطلاق نار أسفر عن سقوط 7 قتلى و20 مصابًا وفقًا لبيان الكنيسة المصرية.

وأعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في بيان رسمي صادر عنه، استهداف مجهولين لأتوبيس رحلات لأقباط في طريقهم للعودة من دير الأنبا صموئيل بمركز العدوة، وأسفر الحادث عن وفاة 7 وإصابة 20 مواطناً حتى الآن.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا، حالة الطوارئ بمستشفيات العدوة وبني مزار ومغاغة، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين، وتتابع الأجهزة المعنية تداعيات الحادث وأسبابه.