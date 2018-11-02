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    الوطنية الفلسطينية لمسيرات العودة: الجمعة القادمة بعنوان "المسيرة مستمرة"

    07:55 م الجمعة 02 نوفمبر 2018
    الوطنية الفلسطينية لمسيرات العودة: الجمعة القادمة بعنوان "المسيرة مستمرة"

    مسيرات العودة - أرشيفية

    غزة (أ ش أ)

    دعت الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الجمعة، جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة المقبلة بعنوان "المسيرة مستمرة"، مؤكدة أن مسيرات العودة ستكون خلال الفترة المقبلة أقوى وأشد بزخمها الجماهيري والشعبي وبتمسكها بأهدافها.

    وقالت الهيئة في بيان لها: "إن انتفاضة مسيرات العودة تتواصل في أسبوعها (32) بخطى ثابتة ملؤها الثبات والصمود والإصرار على مواصلة مسيرتها باتجاه تحقيق أهدافها التكتيكية المتمثلة بكسر الحصار وإنهاء معاناة شعبنا في القطاع كضرورة موضوعية لاستمرار نضالنا على طريق تحقيق الأهداف الاستراتيجية في العودة والاستقلال والذي لن يتحقق إلا باستمرار المقاومة والانتفاضة في كل مدن وقرى وشوارع فلسطين لتزلزل أركان هذا كيان الاحتلال الإسرائيلي الزائل".

    وأضافت الهيئة :"أن الجماهير جاءت إلى ميادين العودة بالآلاف اليوم في جمعة "شعبنا سيسقط الوعد المشئوم" لتؤكد وفي ذكرى وعد بلفور المشئوم أن فلسطين ستبقى ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وأن هذا الكيان المسخ المصطنع دوليا سيرحل، وأن شعبنا سيهزم الظلم ، وسيبني بدمائه وتضحياته جسر عودته واستقلاله الناجز ودولته وعاصمتها القدس الشريف".

    ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى وقف قناصة الاحتلال التي استهدفت الأطفال الأبرياء في قرية وادي السلقا وقتلتهم بدم بارد تحت أكاذيب وادعاءات اثبتت الحقيقة عكسها تماما.

    وأكدت الهيئة :"أن مسيرات العودة متواصلة ومستمرة، وستكون في المرحلة القادمة أقوى وأشد بزخمها الجماهيري والشعبي وبتمسكها بأهدافها وبثوابت شعبنا، وبوعي أبناء شعبنا القادرين على إفشال كل أساليب الاحتلال والمغرضين الذين يحاولون إخماد نارها وافشال أهدافها وحرفها عن مسارها بعد أن اضطر العدو للخنوع والبحث عن مخارج من شدة ضغطها على المستوطنين، فقد شكلت المشاركة الحاشدة اليوم رد واضح على كل المتآمرين والمحرضين على مسيرات العودة".

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    الهيئة الوطنية الفلسطينية مسيرات العودة فلسطين إسرائيل الشعب الفلسطيني

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