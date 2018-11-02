  • عاجل:​هجوم أتوبيس المنيا.. تغطية خاصة (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم المنيا منتدى شباب العالم حمدي قنديل الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    رئيس البرلمان العربي يدين هجوم المنيا الإرهابي

    07:47 م الجمعة 02 نوفمبر 2018
    رئيس البرلمان العربي يدين هجوم المنيا الإرهابي

    الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي

    كتب – مصراوي:

    أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بشدة الحادث الإرهابي "الجبان" الذي استهدف مجموعة من الأقباط الذين كانوا يستقلون إحدى الحافلات بمحافظة المنيا، وأدى إلى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.

    وأعلن عن دعم البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع مصر رئيسًا وحكومة وبرلمانًا وشعبًا في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، وفي كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف قوات الأمن والأبرياء من أبناء الشعب المصري.

    وأكد رئيس البرلمان العربي على أن هذا الحادث ينم عن سلوكٍ إجرامي مُدان لا ترتكبه سوى التنظيمات الإرهابية والإجرامية، مشددًا على أن مثل هذه العمليات الإرهابية "الجبانة" لن تزيد الشعب المصري إلا قوة وعزيمة على اقتلاع الإرهاب من جذوره وتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدى لإجرامهم، معبرًا عن تقدير البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار مصر ضد قوى الإرهاب والتطرف.

    وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لمصر رئيسًا وحكومة وبرلمانًا وشعبًا وللكنيسة المصرية ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

    البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي هجوم المنيا الإرهاب حادث إرهابي

    الخبر التالى:

    الوطنية الفلسطينية لمسيرات العودة: الجمعة القادمة بعنوان "المسيرة مستمرة"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان