سفير فرنسا يؤكد وقوف بلاده إلى جانب مصر ضد الإرهاب

القاهرة (أ ش أ)

أكد سفير فرنسا في القاهرة ستيفان روماتيه، وقوف بلاده إلى جانب الشعب المصري ضد الإرهاب، وذلك في تعقيب على الهجوم الذي استهدف في المنيا اليوم حافلة تُقل عددًا من الأقباط وأسفر عن استشهاد 7 وإصابة 7 آخرين.

وكتب روماتيه، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة، "ضرب الإرهاب ‫مصر‬ مستهدفا الأقباط. وتقف ‫فرنسا‬ أكثر من أي وقت مضى بجانب الشعب المصري".

وكان أتوبيس يقل أقباط لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، تعرض عصر الجمعة، لإطلاق نار، مسفرًا عن سقوط 7 قتلى و13 مصابًا وفقًا لأول حصيلة رسمية.

وأعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في بيان رسمي صادر عنه، عن استهداف مجهولين لأتوبيس رحلات لأقباط في طريقهم للعودة من دير الأنبا صموئيل بمركز العدوة، وأسفر الحادث عن وفاة 7 وإصابة 13 مواطناً حتى الآن.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا، حالة الطوارئ بمستشفيات العدوة وبني مزار ومغاغة، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين، وتتابع الأجهزة المعنية تداعيات الحادث وأسبابه.

فيما أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن أحد الأتوبيسات الذي يقل أقباط من زوار دير القديس الأنبا صموئيل المعترف -بمغاغة - بمحافظة المنيا، قد تعرض للاعتداء بالقرب من منطقة الدير، مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.