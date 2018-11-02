القبض على شخصين بعد حادث طعن في وسط لندن

لندن (د ب أ)

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجلين بعد حادث طعن في وسط لندن بمقر شركة سوني ميوزيك.

وقالت شرطة سكوتلاند يارد، إن الإصابات لا تهدد الحياة، مضيفة أنه: "تم القبض عليهما في موقع الحادث للاشتباه في تسببهما في أذى جسدي خطير".

وقالت شركة سوني ميوزك في وقت لاحق إن عضوين بفريق الإمداد والتموين بمكتب الشركة في لندن "تورطا في مشاجرة عنيفة" وإن الشرطة تحقق في الحادث.

وقالت الشرطة إنه تم نقل الرجلين إلى المستشفى.

وتم نشر ضباط شرطة مسلحين بالإضافة إلى أجهزة إسعاف لندن بمكان الحادث.

وقال بيان الشرطة إن الحادث لا صلة له بالإرهاب، بيد أنه تم إخلاء المبنى كإجراء احترازي.