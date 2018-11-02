الأردن يدين هجوم "أتوبيس المنيا".. ويؤكد: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

القاهرة - مصراوي:

دانت وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة في جنوب مصر اليوم الجمعة، وأدى إلى مصرع عدد من الأبرياء وإصابة آخرين.

واكدت غنيمات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، وقوف الأردن إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في تصديها للعصابات الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار والنيل من تماسك المجتمع المصري.

وتقدمت غنيمات بأصدق مشاعر العزاء إلى الحكومة والشعب المصري الشقيق وأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وكان أتوبيس يقل أقباط لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، تعرض عصر الجمعة، لإطلاق نار، مسفرًا عن سقوط 7 قتلى و13 مصابًا وفقًا لأول حصيلة رسمية.

وأعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في بيان رسمي صادر عنه، عن استهداف مجهولين لأتوبيس رحلات لأقباط في طريقهم للعودة من دير الأنبا صموئيل بمركز العدوة، وأسفر الحادث عن وفاة 7 وإصابة 13 مواطناً حتى الآن.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا، حالة الطوارئ بمستشفيات العدوة وبني مزار ومغاغة، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين، وتتابع الأجهزة المعنية تداعيات الحادث وأسبابه.

فيما أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن أحد الأتوبيسات الذي يقل أقباط من زوار دير القديس الأنبا صموئيل المعترف -بمغاغة - بمحافظة المنيا، قد تعرض للاعتداء بالقرب من منطقة الدير، مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.