الإمارات تدين حادث المنيا وتؤكد الوقوف مع مصر في مواجهة الأيادي الغادرة

أبوظبي (أ ش أ)

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، حادث المنيا الآثم الذي وقع اليوم الجمعة واستهدف حافلة تقل مجموعة من المسيحيين إلى دير الأنبا صاموئيل بالمنيا، ما أسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في بيان - أوردته وكالة الأنباء الإمارتية "وام" - إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف مع مصر الشقيقة حكومة و شعبا في مواجهة الأيادي الغادرة والتطرف والإرهاب الذي يسعى للنيل من استقرار مصر ووحدتها الوطنية.

وأضاف: "ونحن نعزي مصر الشقيقة حكومة وشعبا في ضحايا هذا العدوان الإرهابي البشع.. نؤكد ثقتنا في إجراءات الحكومة المصرية في مواجهة الإرهاب ومن يقف وراءه.. ونثمن عاليا وعي الشعب المصري الشقيق بأهداف هذه الجماعات الإرهابية للنيل من مصر وتقويض استقرارها وأمنها ونقدر اللحمة الوطنية المصرية التي أثبتت صلابتها وقوتها تجاه هذه المحاولات اليائسة التي لن تنجح في نواياها الخبيثة ومقاصدها الشريرة.. حفظ الله مصر وشعبها".