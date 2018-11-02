التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي للحوثيين باتجاه نجران

الرياض (د ب أ)

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية اليوم الجمعة، عن اعتراض الدفاعات الجوية صاروخ باليستي أطلق من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه المملكة، ليرتفع عدد الصواريخ التي تم إطلاقها حتى الآن باتجاه الرياض إلى 206 صواريخ تسببت في مقتل 112 مدنيا وإصابة المئات.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان له اليوم الجمعة " قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت في تمام الساعة السادسة و17 دقيقة اليوم، إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة".

وأشار المتحدث إلى أن "قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ داخل الأراضي اليمنية، وكان الصاروخ يستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في منطقة نجران، جنوب غرب المملكة، ولم ينتج عن اعتراض وتدمير الصاروخ أي إصابات".

وأكد المالكي أن هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، تثبت تورط النظام الإيراني ودعمه هذه الميليشيا الإرهابية، وتؤكد تعنت وتحدي هذه الميليشيا للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن، واستمرارها في تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، وإصرارها على مخالفة القانون الدولي الإنساني.