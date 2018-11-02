  • عاجل:​هجوم أتوبيس المنيا.. تغطية خاصة (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم المنيا منتدى شباب العالم حمدي قنديل الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    إصابة 32 فلسطينيًا بنيران الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة ضمن مسيرات العودة

    06:15 م الجمعة 02 نوفمبر 2018
    إصابة 32 فلسطينيًا بنيران الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة ضمن مسيرات العودة

    غزة (أ ش أ)

    أصيب 32 مواطنًا فلسطينيًا، اليوم الجمعة، بنيران الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان "شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم".

    وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، بوصول 32 إصابة للمستشفيات، منها 7 بالرصاص الحي وعشرات حالات الاختناق تم علاجها ميدانيًا شرق قطاع غزة.
    وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص بشكل مباشر باتجاه المتظاهرين وقنابل الغاز، حيث استهدفت النقاط الطبية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

    وقال شهود عيان إن مئات المواطنين توافدوا إلى مناطق مخيمات العودة الحدودية على مقربة من السياج الحدودي شرق القطاع، للمشاركة في مسيرات سلمية، لكن قوات الاحتلال هاجمتهم بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع إصابات بالرصاص الحي وبحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

    هذا المحتوى من

    إصابة فلسطينيين الاحتلال الاسرائيلي مسيرات العودة قطاع غزة حصار غزة

    الخبر التالى:

    بعد حادث "أتوبيس المنيا".. الاتحاد الأوروبي يؤكد: نقف إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان