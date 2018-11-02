إصابة 32 فلسطينيًا بنيران الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة ضمن مسيرات العودة

غزة (أ ش أ)

أصيب 32 مواطنًا فلسطينيًا، اليوم الجمعة، بنيران الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان "شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم".

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، بوصول 32 إصابة للمستشفيات، منها 7 بالرصاص الحي وعشرات حالات الاختناق تم علاجها ميدانيًا شرق قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص بشكل مباشر باتجاه المتظاهرين وقنابل الغاز، حيث استهدفت النقاط الطبية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن مئات المواطنين توافدوا إلى مناطق مخيمات العودة الحدودية على مقربة من السياج الحدودي شرق القطاع، للمشاركة في مسيرات سلمية، لكن قوات الاحتلال هاجمتهم بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع إصابات بالرصاص الحي وبحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.