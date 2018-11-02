كيف وصفت "الإندبندنت" منتدى شباب العالم؟

كتب - هشام عبد الخالق:

سلطت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، في تقرير لها، الضوء على منتدى شباب العالم الذي تبدأ دورته الثانية في مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة من الثالث حتى السادس من نوفمبر الجاري.

وتقول الصحيفة، إن منتدى شباب العالم أقامه الشباب من أجل الشباب، كمنصة لإدامة السلام والازدهار والوئام.

ويضم المنتدى 5000 شاب من مختلف أنحاء العالم بهدف التواصل مع بعضهم البعض، والانخراط مع بعض كبار صانعي السياسة والشخصيات المؤثرة في العالم، ويضم المنتدى يضم عرضًا مسرحيًا خاصًا ومعارض للتصوير الفوتوجرافي، وأكشاك طعام، وحتى معارض للتقنيات الناشئة.

وسيكون أحد الأحداث الرئيسية للمنتدى هذا العام، عرض مسرحي للمخرج والكاتب والممثل المصري الشهير خالد جلال، ويهدف لتسليط الضوء على بعض أهم القضايا التي تؤثر على الشباب اليوم، وسيضم العرض 16 ممثلًا وممثلة دوليين، وسيعقد في المدينة يوم الثالث من نوفمبر.

أحد المميزات الأخرى للمنتدى، بحسب الصحيفة، هي مركز "Freedom.e"، وهو مركز إبداعي يستضيف عددًا من الأحداث والأنشطة، ويركز على الثقافة، ويوفر مساحة للفنانين الشباب والمصورين لعرض أعمالهم بطرق غير تقليدية.

وليس هذا فحسب، بل يستضيف المنتدى مبادرات أخرى مثل الرياضة الإلكترونية (حيث يضم استادًا مصغرًا يستطيع اللاعبون المشاركة في الرياضات المفضلة لديهم أمام الجمهور)، وغرفة طعام محلي (يتم فيها تقديم نماذج للأطعمة التقليدية المصرية)، غرفة صوت مصر (دليل للمطربين المصريين)، بالإضافة إلى مساحة للتواصل حيث يمكن للمشاركين في المنتدى مشاركة وتطوير الأفكار، ومقهى عالمي، الذي سيستضيف مجموعات تركيز ومناقشات قائمة على مواضيع طرحها المشاركون الشباب.

وأضافت الصحيفة، يوجد أيضًا ما يسمى بـ "Startup Vei"، وهو معرض يضم 30 شركة تكنولوجية ناشئة - 18 مصرية و12 دولية - تتيح لأصحاب الأعمال الفرصة لعرض نماذج أعمالهم أمام الجمهور، وفرصة للتواصل مع رواد أعمال آخرين ومعرفة المزيد عن إدارة وتمويل الأعمال.

وتقول الصحيفة في ختام تقريرها: "تم إعداد المنتدى ليصبح حدثًا جذابًا وغنيًا بالمعلومات على مدار ثلاثة أيام، وقد اكتمل العدد بالفعل".