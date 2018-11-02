مقتل المرشد الروحي لحركة طالبان بإطلاق نار في باكستان

كتب – مصراوي:

أفادت وكالة "رويترز"، بتوارد أنباء عن مقتل الزعيم الروحي لحركة طالبان المسلحة ومقرها أفغانستان، مولانا سميع الحق، بإطلاق نار في باكستان.

ومولانا سميع الحق هو المرشد الروحي والعلمي والمربي لقيادات طالبان في باكستان وأفغانستان، وكان يترأس مجلس الدفاع عن أفغانستان وباكستان، الذي يضم أكثر من 35 جماعة إسلامية وسياسية باكستانية.

وشغل منصب أمين جمعية علماء الإسلام الباكستانية، ورئيس المدرسة الحقانية التي تخرجت قيادات طالبان منها.