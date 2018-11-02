وزير الطاقة: تركيا ضمن الدول المعفية من العقوبات الأمريكية على إيران

القاهرة - مصراوي:

رحب وزير الطاقة التركي فاتح دونماز اليوم الجمعة، بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، المتعلقة بإعفاء 8 دول من العقوبات المفروضة على طهران، واصفًا إياها بـ"الإيجابية".

وأضاف الوزير، حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أنه يعلم أن تركيا ضمن الدول المعفية من العقوبات الأمريكية على إيران، لكن لم ترد تفاصيل بعد.

وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت عودة جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والتي كان تم رفعها بموجب الاتفاق النووي الإيراني منذ عام 2015.

وأعلنت الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، أنها ستمنح تنازلات مؤقتة لثمان دول للسماح لها باستيراد النفط الإيراني مؤقتًا من بينها اليابان والهند وكوريا الجنوبية، وأن تلك الإعفاءات ستعطي الدول الثماني "أسابيع" إضافية لإنهاء وارداتها من النفط الإيراني، بعد أن تبدأ العقوبات الأمريكية على طهران الأسبوع المقبل، وأن هذا يهدف للإبقاء على أسعار النفط مستقرة.

وأكد بومبيو، أن العقوبات الأمريكية على إيران تتضمن الكثير من الإعفاءات الإنسانية.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، أن شبكة "سويفت" المالية العالمية ستتعرض لعقوبات أمريكية إذا تعاملت مع مؤسسات مالية إيرانية يشملها الحظر، مشددًا عزم واشنطن إقصاء إيران من نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية.

وأوضحت الإدارة الأمريكية، أنه تم إضافة 700 شخص وكيان إلى قائمة عقوباتها على إيران.