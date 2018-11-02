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    مسئول روسي: اللقاء بين بوتين وترامب في باريس سيكون قصيرًا

    04:19 م الجمعة 02 نوفمبر 2018
    مسئول روسي: اللقاء بين بوتين وترامب في باريس سيكون قصيرًا

    بوتين وترامب

    موسكو - أ ش أ

    أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في باريس سيكون قصيرا، أما خلال قمة العشرين فسيكون شاملا.

    ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن أوشاكوف قوله للصحفيين إن التحضير لا يزال جارياً للاجتماع في بوينس آيرس، وأنه "من الصعب تحديد الموعد التقريبي للقاء".

    يذكر أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، كان أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن لقاء الرئيسيين سيعقد في باريس يوم 11 نوفمبر، وسيكون قصيراً على الأرجح.

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    يوري أوشاكوف بوتين ترامب باريس قمة العشرين جون بولتون

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