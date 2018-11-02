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    الشرطة الأمريكية تكشف نتائج تتبع البطاقة الائتمانية الخاصة بالقتيلتين السعوديتين

    04:16 م الجمعة 02 نوفمبر 2018
    الشرطة الأمريكية تكشف نتائج تتبع البطاقة الائتمانية الخاصة بالقتيلتين السعوديتين

    الشرطة الأمريكية

    القاهرة - مصراوي:

    كشفت شرطة نيويورك الأمريكية، أن المعلومات التي استخلصت من البطاقة الائتمانية للشقيقتين السعوديتين التين عثر على جثتيهما بنيويورك، تشير إلى أنهما وصلتا إلى نيويورك في الأول من سبتمبر الماضي.

    وأضافت الشرطة، على لسان المتحدث باسمها في نيويورك، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن"، أن المعلومات أظهرت آخر استخدامات للبطاقة الائتمانية في العاصمة واشنطن ثم في فيلادلفيا قبل الوصول إلى نيويورك في الأول من سبتمبر.

    وأضاف المتحدث أن آخر مرة شوهدت فيه الشقيقتين روتانا وتالا، كان منطقة فايرفاكس في الـ24 من أغسطس الماضي، لافتًا إلى استمرار التحقيقات بالوسيلة التي استخدمته الشقيقتان للسفر بين الولايات وأن المتخصصين يقومون بتفحص كاميرات المراقبة في منطقة مانهاتن في نيويورك.

    وكانت الشرطة قد كشفت أن الطالبتين تدعيان روتانا فارع وتبلغ من العمر 22 عاما وشقيقتها تالا فارع البالغة من العمر 16 عاما، في الوقت الذي بينت فيه القنصلية السعودية في نيويورك إنهما كانتا برفقة شقيقهما في واشنطن.

    وأضافت القنصلية في بيانها الصادر، الأحد: "إن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد في هذه الحادثة، لذلك فإنه لم يتم التعرف حتى الإثنين على سبب وفاة الطالبتين"، وأشارت إلى أن القضية لاتزال قيد التحقيق، موكدة على أنها تعمل مع السلطات المحلية في أمريكا ووزارة الخارجية الأمريكية وسفارة السعودية في واشنطن، لمعرفة ملابسات وتفاصيل هذه القضية.

    الشرطة الأمريكية البطاقة الائتمانية نيويورك واشنطن

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