5 إصابات على حدود غزة في تظاهرات "الوعد المشؤوم"

القاهرة - (مصراوي):

أصيب خمسة مواطنين برصاص الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة، اليوم الجمعة، في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان "شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم".

وأصيب ثلاثة شبان برصاص الاحتلال خلال المواجهات المندلعة شرق جباليا شمال قطاع غزة كما اصيب متظاهر اخر بقنبلة في القدم شرق خزاعة جنوب قطاع غزة كم اصيب مواطن برصاص الاحتلال شرق ملكة.

واطلقت قوات الاحتلال الرصاص بشكل مباشر اتجاه المتظاهرين وقنابل الغاز حيث استهدفت النقاط الطبية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

ونقل شهود عيان لوكالة "معا"، أن التظاهرات في خان يونس هي فوق ساتر المخيم الشرقي بينما الفعاليات داخل المخيم في ظل عدم وجود أي اطارات مطاطية تم اشعالها كما لم يشهد مخيم ملكة اشعال لأي اطارات مطاطية كذلك الامر في مخيمات الوسطى والشمال.

وتأتي هذه الاجراءات ضمن التوافق الفصائل الذي توصلت اليه الفصائل خلال الساعات الماضية من أجل تخفيف التوتر على السياج الحدودي استجابة للمساعي المصري المبذولة حاليا.