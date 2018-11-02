رفع متبادل للعقوبات على 4 وزراء بين أمريكا وتركيا

القاهرة - مصراوي:

رفعت وزارة الخزانة الأمريكية، العقوبات التي فرضتها على وزيري الداخلية والعدل التركيين سليمان سويلو وعبدالحميد غل، اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وذكرت الوكالة، أن تركيا رفعت هي الأخرى العقوبات التي فرضتها على وزيري العدل والأمن الداخلي الأمريكيين جيف سيشنز، وكيرستشن نيلسن، في إطار المعاملة بالمثل.

وكان البيت الأبيض أعلن في الأول من أغسطس الماضي فرض عقوبات على مسؤولين أتراك على خلفية قضية القس الأمريكي أندرو برونسون.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الرابع من أغسطس الماضي، أن بلاده ستجمد ممتلكات وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا، ردًا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة مؤخرا.

وكانت تركيا أطلقت سراح القس الأمريكي المحتجز لديها أندرو برونسون في أكتوبر الماضي، بعد أن قضت محكمة تركية، بسجنه 3 أعوام، لكن أُطلق سراحه بسبب المدة التي قضاها بالفعل رهن الاعتقال، وأسقطت تهم التجسس عن القس.

وتم حبس برونسون في 9 ديسمبر 2016، على خلفية عدة تهم تضمنت ارتكابه جرائم باسم منظمتي "فتح الله جولن" و"بي كا كا" تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.