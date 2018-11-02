مستشار لأردوغان: جثة خاشقجي تم تقطيعها وتذويبها

كتب - هشام عبد الخالق:

أعلن ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الفريق الذي قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول، قطّع جثته بغرض تذويبها وجعل التخلص منها سهلًا، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" البريطانية عن صحيفة حرييت التركية.

وقال أقطاي، الذي كان صديقًا لخاشقجي، للصحيفة إنه طبقًا لآخر المعلومات المتوفرة لدينا، فإن سبب تقطيع الجثة كان لجعل تذويبها أمرًا سهلًا.

وتقول الوكالة، إن هذه أول مرة يتم فيها ذكر مثل تلك التفاصيل، ولم يعلق المسؤولون الأتراك على الأمر.

وكان المدعي العام التركي في اسطنبول صرح هذا الأسبوع، بأن خاشقجي تم خنقه بمجرد دخوله القنصلية، وبعد ذلك تقطيع جثته والتخلص منها.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أمس الخميس للصحفيين، إنه يجب تحديد مكان "بقايا" خاشقجي وإعادتها لعائلته من أجل دفنها في أسرع وقت.

وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قُتل في الثاني من أكتوبر الماضي بعد دخوله القنصلية السعودية باسطنبول للحصول على بعض الأوراق الرسمية، وأعلنت السعودية الأسبوع الماضي أن قتله كان عملية "مخطط لها"، وأعلنت كذلك عن توقيفها لـ 18 شخصًا على خلفية مقتله.