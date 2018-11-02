النرويج تستدعي سفير السعودية على خلفية مقتل خاشقجي

القاهرة - مصراوي:

أعلنت الخارجية النرويجية اليوم الجمعة، استدعاء السفير السعودي بها فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، وذلك حسبما نقلت قناة "تي آر تي" العربية عن وكالة "رويترز".

وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتل بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، وأعلنت السعودية توقيف 18 شخصًا على خلفية مقتله.