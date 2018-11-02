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نتنياهو: مقتل "خاشقجي" أمر مروع.. ولكن استقرار السعودية مهم للعالم

01:51 م الجمعة 02 نوفمبر 2018
نتنياهو: مقتل "خاشقجي" أمر مروع.. ولكن استقرار السعودية مهم للعالم

بنيامين نتنياهو

القاهرة - مصراوي:

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن ما حدث في القنصلية السعودية باسطنبول "أمر مروع"، ويجب التعامل معه بالطريقة الصحيحة.

وقال نتنياهو في تغريدة على موقع تويتر: "ولكن في نفس الوقت، من المهم جدًا لاستقرار المنطقة والعالم أن تبقى السعودية مستقرة، ويجب علينا أن نجد طريقة لتحقيق كلا الأمرين".

وأضاف نتنياهو، أنه يعتقد أن المشكلة الأكبر تكمن في جانب إيران، وأنه يجب التأكد من أن إيران لا تستمر في أعمالها العدائية مثلما فعلت في الأسابيع القليلة الماضية في أوروبا.


وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه تم الكشف عن هجومين إرهابيين، واحد في باريس والآخر في كوبنهاجن، نظمتهما أجهزة المخابرات الإيرانية، مشددًا على أن قمع إيران يمثل الأجندة الإسرائيلية للأمن ليس فقط الإسرائيلي، ولكن الأوروبي والعالمي أيضًا.

وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتل بعد دخوله قنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، وأعلنت السعودية توقيف 18 شخصًا على خلفية مقتله.

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