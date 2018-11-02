الجيش اليمني: عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في قصف ومعارك الحديدة

صنعاء - (د ب أ):

أكدت مصادر عسكرية في الجيش اليمني الحكومي، اليوم الجمعة، سقوط عشرات القتلى والجرحى من مسلحي الحوثيين جراء غارات ومعارك عنيفة بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية،" إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين منذ وقت مبكّر اليوم في عدة محاور بمدينة الحديدة، إثر هجوم عنيف شنته قوات الجيش بمساندة قوات التحالف العربي على مواقع الميليشيات".

وأكدت المصادر، "أن قوات الجيش حققت تقدما باتجاه مواقع الحوثيين في الكيلو 16 والكيلو 10 ودوار المطار، مخلفة عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات".

ولم يصدر الحوثيون أي تعقيب بخصوص قتلاهم حتى الأن.

وقال سكان محليون لـ(د.ب.أ)، إن الاشتباكات لا تزال مستمرة بشكل عنيف بين الطرفين منذ مساء أمس الخميس حتى هذه اللحظة باتجاه دوار المطار وجامعة الحديدة والكيلو 10 والكيلو 16 وصولاً لقوس النصر.

وبحسب السكان، فقد شنت مقاتلات التحالف العربي وطائرات الآباتشي سلسلة غارات جوية وقصف عنيف على تلك المناطق وعلى طول امتداد الخط الساحلي، ولا تزال تحلق بكثافة في سماء المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن مسلحي الحوثيين نشروا مضادات الطائرات إلى جانب مسلحيهم في عدة مناطق بداخل المدينة.

وكانت قوات ألوية العمالقة (قوات جنوبية تدعمها الإمارات) نشرت في بيان سابق، إنها حشدت تعزيزات عسكرية كبيرة لاقتحام مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وأشارت إلى أن وصول التعزيزات كان بغطاء جوي لمقاتلات التحالف العربي "التي استهدفت مواقع متفرقة للميليشيات في أطراف المدينة".

ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي يسعى فيه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات السياسية بين الاطراف المتصارعة خلال الشهر الجاري.

وأبدى الحوثيون اعتراضهم على هذه المفاوضات إلى أن "ترفع الولايات المتحدة الغطاء السياسي عن الحرب في اليمن، والوقف الفوري لتقديم الدعم اللوجستي والمعلوماتي للتحالف العربي، والامتناع عن تزويد الطيران بالوقود والتحليق بطيران التجسس، وسحب ضباطها من غرف عمليات التحالف"، في حين أبدت الحكومة اليمنية الشرعية موافقتها للمشاركة بالمفاوضات.