حماس تطالب البرازيل بالتراجع عن نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

غزة - (د ب أ):

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو للتراجع عن قراره نقل سفارة بلاده من "تل أبيب" إلى القدس "المحتلة".

وقال القيادي باسم الحركة سام أبو زهري في تغريدةٍ له اليوم: "نرفض قرار الرئيس البرازيلي المنتخب نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس".

وكان بولسونارو، قد اعلن أمس الخميس، أن بلاده ستحذو حذو الولايات المتحدة وتنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

وقال بولسونارو: "كما قلت خلال الحملة (الانتخابية)، نخطط لنقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس. إسرائيل دولة ذات سيادة ونحن نحترمها".

ونقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس في مايو، مما أثار غضب الفلسطينيين وقادة عرب ومسلمين رئيسين.

واتبعت جواتيمالا وباراجواي نهج الولايات المتحدة في نقل السفارة، لكن باراجواي ألغت الخطوة بعد أن أدى ماريو عبدو بنيتيز اليمين الدستورية رئيسا في أغسطس.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتلك الأنباء في تغريدة عبر تويتر.