تركيا: تحييد 6 من حزب العمال الكردستاني في غارات شمالي العراق

أنقرة - (د ب أ):

قال الجيش التركي أن سلاحه الجوي تمكن من تحييد ستة من عناصر حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه ) في غارات استهدفت مواقع للحزب شمالي العراق.

جاء ذلك في بيان نشرته القوات المسلحة التركية في صفحتها على موقع تويتر، وأوردته وكالة الأناضول للأنباء الرسمية التركية اليوم الجمعة.

وقال البيان إن القوات الجوية استهدفت منطقتي جارا ومتينا شمالي العراق.

وأضاف إن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير ملاجئ ومستودعات ذخيرة تابعة لحزب (بي كيه كيه).

كان الجيش قد أعلن أول أمس الأربعاء عن تحييد 23 عنصرا من (بي كيه كيه) خلال غارات جوية، مؤكدا أنهم كانوا يستعدون لاستهداف الوحدات العسكرية التركية.

ويستخدم الجيش التركي كلمة "تحييد" للإشارة إلى قتل أو أسر أو إصابة العناصر المسلحة التي يتصدى لها.

وتشن قوات الأمن والجيش التركي هجمات على مواقع حزب العمال الكردستاني، وتلاحق عناصره داخل البلاد وفي شمال العراق، وذلك ردا على هجمات الحزب التي تستهدف المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

وتدرج الحكومة التركية والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حزب (بي كيه كيه) كمنظمة إرهابية.