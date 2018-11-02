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    العثور على أحد محركات طائرة إندونيسيا وعجلات الهبوط

    10:59 ص الجمعة 02 نوفمبر 2018
    العثور على أحد محركات طائرة إندونيسيا وعجلات الهبوط

    طائرة إندونيسيا

    جاكرتا - (د ب أ):

    قال مسؤولون اليوم الجمعة إن غواصين، وغواصات آلية، يتم التحكم فيها عن بعد، رصدوا أحد محركات وعجلات الهبوط الخاصة بطائرة الركاب التابعة لشركة "ليون اير" الاندونيسية والتي سقطت في مياه البحر عقب إقلاعها من العاصمة جاكرتا أربعة أيام، وعلى متنها 189 من الركاب وأفراد الطاقم. ولم ينج أحد من الحادث.

    وأظهر شريط فيديو قام بتصويره أحد الغواصين وبثه التليفزيون الاندونيسي، ما يعتقد أنه أحد المحركات الثمانية لطائرة الركاب المنكوبة.

    وقال المتحدث باسم البحرية الاندونيسية أجونج نوجروهو: "إنه جزء من المحركات."

    وأوضح محمد سيوجي، رئيس وكالة الإنقاذ والبحث الأندونيسية، أنه تم خلال عمليات انتشال الصندوق الاسود للطائرة أمس الخميس، رصد أجزاء أكبر من حطامها، وبينها عجلات الهبوط، ولكنها كانت ثقيلة بشكل لم يسمح برفعها.

    وأضاف: "أنزلنا غواصة آلية (آر أو في) في الماء وشاهدنا قطعا من حطام الطائرة والعديد من الجثث... واثنتين من عجلات الطائرة وأحد جوانب البدن."

    وكانت الطائرة "بوينج 737 ماكس 8" سقطت في مياه البحر يوم الاثنين الماضي بعد 13 دقيقة من اقلاعها من مطار "سوكارنو-هاتا الدولي" بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا، مما أسفر عن مصرع جميع ركابها ال181 وطاقم من ثمانية أفراد.

    وعثر غواصو البحرية الاندونيسية أمس الخميس على أحد الصندوقين الاسودين، ورجح محققون أن يكون هو مسجل بيانات رحلة الطائرة (اف دي آر).

    ويواصل الغواصون البحث عن الصندوق الأسود الثاني (في دي آر) الذي من شأنه أن يكشف عن المحادثات الأخيرة التي دارت داخل قمرة القيادة.

    طائرة إندونيسيا غواصات آلية محركات طائرة ليون اير جاكرتا

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