إيقاف عمليات البحث عن 17 مفقودا في انهيار أرضي شمالي الفلبين

مانيلا - (د ب أ):

أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الجمعة إيقاف عمليات البحث عن 17 مفقودا في انهيار أرضي تسبب فيه الاعصار "يوتو" في وقت سابق الاسبوع الجاري، مما يرفع حصيلة ضحايا الحادث إلى 34 شخصا.

ونجم عن الاعصار العديد من الانهيارات الارضية في شمال الفلبين، وقد طمر أقواها ثلاثة من المباني الحكومية بعدما ضرب "يوتو" مدينة "ناتونين" بإقليم "ماونتين"، الذي يقع على مسافة 282 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة مانيلا.

وقال عمدة "ناتونين" ماتيو تشياوان إن العديد من المواطنين والموظفين كانوا لجأوا إلى هذه المباني للاحتماء بها قبل وصول الاعصار يوم الثلاثاء الماضي.

وقال تشياوان لمحطة "دي زد إم إم" الاذاعية في مانيلا: "أعلنا بالفعل إيقاف عمليات الانقاذ"، وأوضح أن الجهود الان منصبة على العثور على الجثث.

وكان عمال الانقاذ انتشلوا في وقت سابق ثماني جثث من ضحايا الانهيار الارضي، في حين غرق اثنان من المتطوعين في عمليات البحث والانقاذ عندما كانا في طريقهما إلى الموقع لتقديم العون، بحسب ما ذكره تشياوان ومسؤولو إدارة الكوارث.

وقال مسؤول بالمكتب الوطني لادارة مخاطر الكوارث إن سبعة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات وحوادث أخرى جراء الاعصار.

وأوضح المكتب أن حوالي 137 ألف شخص تضرروا من "يوتو"، بينهم نحو 50 ألفا اضطروا إلى مغادرة ديارهم إلى مراكز الاخلاء الامنة.

وكان الاعصار "مانكوت" الذي ضرب نفس المنطقة في سبتمبر الماضي أسفر عن وفاة أكثر من 100 شخص جراء انهيارات أرضية وفيضانات.

والإعصار "هايان" هو الأقوى في الذاكرة الحية الذي ضرب الفلبين، في عام 2013، وخلف أكثر من 6300 قتيل وشرد أكثر من أربعة ملايين آخرين.