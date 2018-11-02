وزير العدل الأمريكي يحذر من تزايد وتيرة التجسس الاقتصادي الصيني

واشنطن - (أ ش أ):

اتهمت وزارة العدل الأمريكية ثلاثة أشخاص وشركتين في الصين وتايوان بسرقة أسرار شركة تجارية أمريكية.

وقال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز - وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) اليوم الجمعة - "إن تجسس الصين الاقتصادي ضد الولايات المتحدة في تزايد.. إنه يتزايد بسرعة كبيرة"، مضيفا أن هذه التكنولوجيا لم تكن الصين تمتلكها حتى وقت قريب.

يشار إلى أن هذه هي قضية التجسس الاقتصادي الرابعة التي ترفعها الوزارة ضد شركات وأشخاص في الصين منذ سبتمبر الماضي.

وتشهد العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة توترا شديدا عندما فرض البلدان تعريفات جمركية متبادلة هذا العام.