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اكتشاف رفات لشخص اختفى قبل 58 عاما

07:54 ص الجمعة 02 نوفمبر 2018
اكتشاف رفات لشخص اختفى قبل 58 عاما

الشرطة الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

عثرت الشرطة الأمريكية على رفات بشرية في قبو منزل كان صاحبه قد اختفى قبل قرابة 60 عاما مضت.

وقال المسؤولون إن الشرطة في مقاطعة "سافوك" تحقق في الواقعة بعدما عثر على الهيكل العظمي عندما كان يحفر صاحب المنزل الحالي "مايكل كارول" ونجلاه بالحفر في الطابق السفلي للمنزل الكائن في جزيرة "لونج أيلاند" شرق الولايات المتحدة، واكتشف الولدان ما بدا أنه بقايا بشرية، ومن ثم أبلغت العائلة النجدة.

وعلمت الشرطة لاحقا أن أبوي مايكل كارول وهما جورج كارول الذي فقد في عام 1961 ودوروثي كارول التي توفيت في أواخر التسعينيات، كانا يمتلكان المنزل منذ عام 1957 .

وقال مسؤولو الشرطة - في بيان نقلته شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - إن مايكل وأشقاءه الثلاثة كانوا يعيشون في المنزل مع أبويهم.

ونقلت الرفات إلى مكتب الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة.

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واشنطن الشرطة الأمريكية أمريكا رفات بشرية جزيرة لونج أيلاند

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