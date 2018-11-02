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متحف أوفيزى الإيطالي يحتفل بمرور 500 عام على رحيل دافينشى

07:50 ص الجمعة 02 نوفمبر 2018
متحف أوفيزى الإيطالي يحتفل بمرور 500 عام على رحيل دافينشى

متحف أوفيزى الإيطالي

روما - (أ ش أ):

انطلقت احتفالات إيطاليا بالذكرى السنوية الـ 500 لوفاة ليوناردو دا فينشي في متحف (أوفيزي) للفنون في فلورنسا.

وافتتح المتحف معرضا لمجموعة من أعمال المبدع الراحل دافينشى - يستمر حتى 20 يناير 2019 - وهو يمثل نافذة على عقل المبدع المهووس بعالم الألوان والأشكال الإبداعية الثرية.

ويسعى المعرض لإلقاء الضوء على ما وصف بفك الشفرة لمخطوطات دافينشي، فيما يتعلق بأفكاره، خاصة التي نفذها في الخمسينيات من عمره في مدينة فلورنسا بين عامي 1504 - 1508.

هذا المحتوى من

Asha
روما متحف أوفيزى الإيطالي إيطاليا ليوناردو دا فينشي فلورنسا

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