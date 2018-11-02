متحف أوفيزى الإيطالي يحتفل بمرور 500 عام على رحيل دافينشى

روما - (أ ش أ):

انطلقت احتفالات إيطاليا بالذكرى السنوية الـ 500 لوفاة ليوناردو دا فينشي في متحف (أوفيزي) للفنون في فلورنسا.

وافتتح المتحف معرضا لمجموعة من أعمال المبدع الراحل دافينشى - يستمر حتى 20 يناير 2019 - وهو يمثل نافذة على عقل المبدع المهووس بعالم الألوان والأشكال الإبداعية الثرية.

ويسعى المعرض لإلقاء الضوء على ما وصف بفك الشفرة لمخطوطات دافينشي، فيما يتعلق بأفكاره، خاصة التي نفذها في الخمسينيات من عمره في مدينة فلورنسا بين عامي 1504 - 1508.