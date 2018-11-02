ترامب يعتزم تعيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة
واشنطن - (أ ش أ):
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تعيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.
وقال الرئيس الأمريكي - حسبما أوردت قناة (سكاي نيوز) اليوم الجمعة - إنه ينظر "على نحو جاد" بتعيينها. وأوضح ترامب أنه سيتخذ "على الأرجح" - الأسبوع المقبل - قراره في شأن الشخصية التي ستخلف نيكي هايلي السفيرة الأمريكية الحالية في الأمم المتحدة والتي أعلنت في أوائل أكتوبر الماضي استقالتها على نحو مفاجئ.
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