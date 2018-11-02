ترامب يسعى لتغيير طلبات اللجوء في اللوائح الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تغيير اللوائح الأمريكية بحيث لا يستطيع الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني التقدم بطلب للحصول على اللجوء والعيش في البلاد أثناء التعامل مع طلباتهم.

وقال ترامب في البيت الأبيض يوم الخميس: "على المهاجرين الذين يطلبون اللجوء أن يقدموا أنفسهم بشكل قانوني عند منفذ الدخول"، قبل أيام فقط على انتخابات التجديد النصفي.

وأضاف أنه سيتم إصدار أمر تنفيذي بهذا الشأن قريبًا.

وقال ترامب: "من يختارون خرق قوانيننا والدخول بشكل غير قانوني، لن يتم قبولهم تلقائيا في بلادنا .. سنحتجزهم لفترة طويلة إذا لزم الأمر".

ويتهم المنتقدون ترامب بإثارة توترات عنصرية بحملته ضد الهجرة غير الشرعية التي اقترنت بحملة صارمة على عدد من اللاجئين الذين تم قبولهم في البلاد والسعي لتقييد الهجرة القانونية.

وقال ترامب يوم الخميس إن المهاجرين غير الشرعيين "أخذوا موارد ثمينة بعيدا عن أفقر الأمريكيين الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وأضاف: "هذا دفاع عن بلدنا وليس لدينا خيار".

ونشر الرئيس جنودًا بالفعل على حدود الولايات المتحدة ، وأشار إلى أنه يمكنه إرسال حوالي 15 ألف جندي إلى المنطقة ، مدعياً، دون دليل، أن أعضاء العصابات يسعون إلى غزو البلاد.

وقال ترامب عن قوافل مهاجرين تعتزم الوصول إلى البلاد: "إنهم يهرعون إلى حدودنا"، ووصف ذلك بأنه "غزو".

واقترح أيضا أن تطلق القوات النار على المهاجرين الذين يرمون الحجارة أو العصي قائلا: "نعتبر ذلك سلاحا ناريا لأنه لا يوجد فرق كبير".

وقال ترامب: "عندما نكون أقوياء على الحدود، فإنهم يبتعدون ولن يسببوا إزعاجا"، مضيفا: "سترون أن عدد الأشخاص الذين يحاولون الدخول سيقل كثيرا".