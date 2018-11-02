انفجارات عنيفة جراء قصف جوي في صنعاء والحديدة باليمن

صنعاء - (د ب أ):

هز دوي انفجارات عنيفة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، غربي اليمن، إثر سلسلة غارات جوية يعتقد أنها لمقاتلات التحالف العربي.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مقاتلات التحالف شنت نحو 20 غارة جوية على مطار صنعاء وقاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء.

وذكرت المصادر، أن دوي انفجارات عنيفة سمعت، وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من على المواقع المستهدفة، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف.

وأشارت إلى أن مقاتلات التحالف لا تزال تحلق بشكل مكثف وبعلو منخفض في سماء صنعاء، دون اطلاق المضادات الأرضية من قبل الحوثيين.

ويأتي هذا، تزامناً مع غارات عنيفة شنتها مقاتلات التحالف على مواقع متفرقة في أطراف مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وبحسب ما أفادت المصادر، فقد استهدفت الغارات مواقع متفرقة في شارع الخمسين وقرب مطار الحديدة، والبوابة الغربية لجامعة الحديدة، في حين لا يزال تحليق المقاتلات مستمرا حتى الآن بشكل مكثف.

وأكدت المصادر، تجدد المعارك المسلحة بين قوات الجيش الحكومي، ومسلحي الحوثيين باتجاه دوار المطار وكيلو 16 الرابط بين طريق الحديدة/صنعاء، وسط قصف مدفعي متبادل بين الطرفين.

ويأتي هذا التصعيد بعد أن طلبت جماعة الحوثي مساء أمس الخميس، في بيان لها، من الولايات المتحدة أن تبرهن بخطوات ملموسة على دعوتها لوقف الحرب في اليمن "وذلك من خلال رفع الغطاء السياسي عن هذه الحرب العبثية".

وجاء هذا البيان رداً على طلب وزير الدفاع الأمريكي والمبعوث الأممي إلى اليمن، من الأطراف المتصارعة بالعودة إلى طاولة المفاوضات خلال الشهر الجاري.