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العالم في صور: ترامب يغلق أبواب الأمل أمام المهاجرين.. والموظفين في جوجل يحتجون

02:00 ص الجمعة 02 نوفمبر 2018
العالم في صور: ترامب يغلق أبواب الأمل أمام المهاجرين.. والموظفين في جوجل يحتجون

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب- مصراوي:
رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الخميس، من مشاهد للمؤتمر الصحفي الإندونيسي للإعلان عن إيجاد مسجل بيانات لطائرة "الأسد الجوية"، وإعلان ترامب أن الولايات المتحدة لن تستقبل المهاجرين، وسيرحلهم إلى بلادهم.

دونالد ترامب جوجل عاصفة فرنسا المهاجرين السلفادوريين طائرة الأسد الجوية

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