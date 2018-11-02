العالم في صور: ترامب يغلق أبواب الأمل أمام المهاجرين.. والموظفين في جوجل يحتجون

كتب- مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الخميس، من مشاهد للمؤتمر الصحفي الإندونيسي للإعلان عن إيجاد مسجل بيانات لطائرة "الأسد الجوية"، وإعلان ترامب أن الولايات المتحدة لن تستقبل المهاجرين، وسيرحلهم إلى بلادهم.