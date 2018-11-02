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تقارير: هيثر ناورت قد تكون سفيرة أمريكا الجديدة في الأمم المتحدة

12:07 ص الجمعة 02 نوفمبر 2018
تقارير: هيثر ناورت قد تكون سفيرة أمريكا الجديدة في الأمم المتحدة

هيثر ناورت

واشنطن (د ب أ)

توقعت وسائل إعلام أمريكية الخميس، أن تخلف مقدمة البرامج التلفزيونية السابقة هيثر ناورت، نيكي هالي في منصب سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، بعد أن تقدمت الاخيرة باستقالتها مؤخرًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت قناة "فوكس نيوز": إن "ترامب عرض المنصب على ناورت البالغة من العمر 48 عامًا".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "سي إن إن" عن مصادر بالإدارة الأمريكية، أن ناورت تعد المرشحة المثالية للرئيس ترامب.

وقال ترامب الخميس: "ندرس اختيارها (ناورت) بجدية".

واشنطن هيثر ناورت الأمم المتحدة ترامب أمريكا

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