أبرز عناوين الصحف.. مجاعة وسرطان و"تخلُّص" من الأطفال.. كيف يعيش اليمن؟

القاهرة - مصراوي:

يقول تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نُشر الخميس، إن الحوثيين يعتبرون تفجير "حافلة الأطفال" نقطة فارقة، ورصدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تعمُّق الأزمة بين موسكو وتل أبيب على خلفية الهجوم الجوي الإسرائيلي في سوريا قبل نحو شهر، ورصدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الحياة في محافظة الدلم جنوب العاصمة السعودية الرياض، وهي مسقط رأس الصحفي القتيل جمال خاشقجي.