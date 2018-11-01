جرينبلات يصل إسرائيل لإجراء محادثات حول خطة السلام الأمريكية

واشنطن (أ ش أ)

يقوم جيسون جرينبلات الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، بزيارة إلى اسرائيل في عطلة نهاية الأسبوع، لإجراء محادثات مع المسئولين هناك حول خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن".

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، مساء الخميس، أن جرينبلات سوف يجرى أيضا محادثات مع المسئولين الفلسطينيين خلال هذه الزيارة، حيث يتردد أن الادارة الأمريكية سوف تكشف خلال الأسابيع القادمة عن تفاصيل صفقة القرن.

تجدر الاشارة الى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) أعلن مسبقا رفضه لما يسمى بــ "صفقة القرن"، وقال إن الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب لم تعد وسيطا نزيها أو عادلا في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية بعد نقل سفارتها إلى القدس.