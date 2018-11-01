ترامب: سنضع المهاجرين في مخيمات.. ولن نسمح بدخولهم أمريكا

كتب – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الكونجرس وضع مجموعة من التشريعات المشددة تجاه الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن بلاده لن تسمح بدخول قافلة المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد ترامب في كلمته اليوم الخميس، بشأن الهجرة غير الشرعية، أن برنامج اللجوء يشمل الأشخاص الهاربين من بلادهم بسبب الاضطهاد، قائلًا: " سنضع المهاجرين غير الشرعيين في مخيمات لحين استكمال إجراءات ترحليهم".

وكشف الرئيس الأمريكى أمس، أنه قد يرسل 15 ألف جندى إلى الحدود الأمريكية الجنوبية لمواجهة قافلة مهاجرين من دول أمريكا الوسطى.

ويأتى تصعيد موقف البيت الأبيض من القافلة فى الوقت الذى أعلنت وزارة الدفاع أنها حددت سبعة آلاف جندى بينهم ألفان بوضعية الاستعداد، يمكن أن يتم نشرهم على الحدود الجنوبية.