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    مركز المصالحة الروسي: الإرهابيون أحضروا حاويتين من الكلور لاستخدامهما غرب حلب

    09:56 م الخميس 01 نوفمبر 2018
    مركز المصالحة الروسي: الإرهابيون أحضروا حاويتين من الكلور لاستخدامهما غرب حلب

    رئيس مركز المصالحة الروسي، الفريق فلاديمير سافتشين

    موسكو (أ ش أ)

    أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، الفريق فلاديمير سافتشينكو، اليوم الخميس، أن الإرهابيين قاموا بإحضار حاويتين من الكلور إلى مخزن الحبوب في حي قلعة المودك ، على بعد 20 كيلومتراً من مدينة حماة السورية، ويخططون لاستخدامهما ضد المدنيين.

    وقال سافتشينكو في إحاطة إعلامية -وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "قام الإرهابيون بإحضار حاويتين من الكلور إلى مخزن الحبوب في الجزء الشمالي من حي قلعة المودك، الواقع على بعد 20 كيلومترا غرب مدينة حماة . ويخطط المسلحون لاستخدام المادة السامة ضد المدنيين".

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    Asha
    موسكو مركز المصالحة الروسي فلاديمير سافتشينكو مدينة حماة حلب حي قلعة المودك
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