مركز المصالحة الروسي: الإرهابيون أحضروا حاويتين من الكلور لاستخدامهما غرب حلب

موسكو (أ ش أ)

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، الفريق فلاديمير سافتشينكو، اليوم الخميس، أن الإرهابيين قاموا بإحضار حاويتين من الكلور إلى مخزن الحبوب في حي قلعة المودك ، على بعد 20 كيلومتراً من مدينة حماة السورية، ويخططون لاستخدامهما ضد المدنيين.

وقال سافتشينكو في إحاطة إعلامية -وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "قام الإرهابيون بإحضار حاويتين من الكلور إلى مخزن الحبوب في الجزء الشمالي من حي قلعة المودك، الواقع على بعد 20 كيلومترا غرب مدينة حماة . ويخطط المسلحون لاستخدام المادة السامة ضد المدنيين".