سفير روسيا لدى اليمن يؤكد تأييد موسكو لجهود حكومة هادي لتنفيذ مخرجات الحوار

موسكو (أ ش أ)

أشاد سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، اليوم الخميس، بعمق العلاقات الروسية اليمنية، مؤكداً دعم الحكومة اليمنية وجهود إخراج اليمن من الصراع.

وقال ديدوشكين في تصريح بمناسبة ذكرى مرور 90 عاماً على العلاقات الروسية-اليمنية -وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- "إن التعاون بين البلدين أثمر عن تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية في اليمن، منها إنشاء محطات كهربائية، وموانئ، ومطارات، وأنابيب النفط، ومصانع للأسماك ومواد البناء".

وأضاف أن 90 بالمائة من عتاد الجيش اليمني من روسيا، وكانت أغلب المساعدات تقدم مجاناً لليمن، إضافة إلى أن روسيا شطبت 6.4 مليار دولار من الديون على اليمن، علاوة على أن أكثر من 50 ألفاً من الخبراء اليمنيين تخرجوا من جامعات روسية".

وعبر السيد ديدوشكين عن "تقدير الشعب الروسي للشعب اليمني، وقال "إن الروس يحظون باحترام وتقدير من قبل الشعب اليمني، فكلا الشعبين مرا بالصعوبات العديدة في مختلف المراحل التاريخية".

وأشار سفير روسيا إلى "أنه وخلال الأعوام الماضية كانت روسيا تدعم اليمن في المجال الإنساني والسياسي، وبعد أحداث 2011 كانت إحدى الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن وضامناً للانتقال السلمي للسلطة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

وقال: "تؤيد روسيا بالكامل جهود الرئيس عبد ربه منصور الهادي في تنفيذ هذه المبادرة، ونشدد في دعمنا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني السريع، اعتقد أن الرئيس الهادي شخصيا لعب دورا مهما في إجراء مؤتمر الحوار الوطني وتحديد مخرجاته" .

وأضاف سفير روسيا بأن "انقلاب مليشيا الحوثي تسبب في عرقلة خطط التعاون الفني والعلمي بين اليمن وروسيا، والتي كان قد اتفق عليها الرئيس عبد ربه منصور الهادي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارة الرئيس الهادي إلى موسكو في 2013، والتي نتج عنها تفعيل عمل اللجنة اليمنية -الروسية للتعاون التقني والعلمي، لكن للأسف الحرب أوقفت هذه الخطط".

ولفت إلى أن روسيا، باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، تقدم الدعم الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث، وإحياء المفاوضات التي تعيد لليمن الأمن والاستقرار.

وختم ديدوشكين تصريحه بالتأكيد على العمل لاستعادة الدولة والاقتصاد في اليمن، قائلاً: "ستستمر روسيا في جهودها لإخراج اليمن الصديق من هذا الصراع الدموي، لأن الشعب اليمني ذي التاريخ العريق والثقافة العظيمة لا يستحق هذه المعاناة، سنعمل على عودة اليمن واستعادة الدولة والاقتصاد".