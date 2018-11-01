مسؤول بالبيت الأبيض: تعديلات مرتقبة على قوانين اللجوء للولايات المتحدة

واشنطن (أ ش أ)

ذكر مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن تعديلات جديدة لآلية طلب اللجوء الإنساني أو السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المسؤول، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، إنه من المقرر أن تشترط هذه التعديلات تقديم طلب اللجوء في نقاط دخول قانونية على الحدود الأمريكية وعدم قبول طلبات من المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم توقيفهم أثناء التسلل عبر الحدود.

يشار إلى أن القانون يسمح حاليا بطلب اللجوء بمجرد التواجد على الأراضي الأمريكية.