واشنطن: يجب تسليم "رفات" خاشقي إلى أسرته في أسرع وقت

القاهرة - مصراوي

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بضرورة تحديد مكان "رفات" الكاتب الصحفي القتيل جمال خاشقجي، وتسليمه إلى أسرته من أجل دفنه.

ونقلت وكالة رويترز تصريحات، المتحدث باسم الخارجية روبرت بالادينو، قوله إن ذلك يجب أن يحدث بأسرع وقت ممكن.

وكان وزير العدل التركي عبدالحميد جول، صرح الثلاثاء، بأن بلاده تريد من السلطات السعودية الإعلان عن مكان جثة الصحفي خاشقجي، والذي قتل الشهر الماضي في القنصلية لسعودية بإسطنبول.

وأعلن النائب العام التركي عرفان فيدان، أمس الاربعاء، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتِل فور دخوله مقرّ قنصلية بلاده بإسطنبول، وفقًا لخطة كانت مُعدّة مُسبقًا، وتم تقطيع جثّته والتخلص منها.