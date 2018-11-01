بوجدانوف يبحث آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية مع وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

موسكو (أ ش أ)

التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، عضوي المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر طاهر وعارف عرفان، وبحث معهما آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية - أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "تم خلال اللقاء مناقشة الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية بشكل شامل، بما في ذلك ومشاكل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وآفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية. كما جرى تبادل للآراء حول تطور الوضع في سوريا وما حولها".