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    بولتون: واشنطن تضع خطة لفرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا وكوبا ونيكارجوا

    08:51 م الخميس 01 نوفمبر 2018
    بولتون: واشنطن تضع خطة لفرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا وكوبا ونيكارجوا

    مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

    واشنطن (أ ش أ)

    أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الخميس، أن واشنطن تقوم في الوقت الراهن بوضع خطة لفرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا وكوبا ونيكارجوا.

    وذكرت راديو (صوت أمريكا) أن بولتون وصف - في تصريحات صحفية - الدول الثلاث بأنها تمثل "مثلث الطغيان وتعتبر قوى مدمرة تمارس القمع والديكتايورية".

    ومن المنتظر أن تتضمن العقوبات الأمريكية الجديدة منع رجال الأعمال الأمريكيين من التعامل في تجارة الذهب الذي تقوم فنزويلا بتصديره، على أن تتضمن العقوبات ضد كوبا إدراج المزيد من مواطنيها في القائمة الأمريكية السوداء.

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